تعرف على موعد الإفطار أول يوم رمضان 2022

يحتفل المسلمون في مختلف بقاع العالم بحلول شهر رمضان المبارك، والذي تزامن اليوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2022، في مصر والإمارات وبعض الدول العربية، بينما تحتفل دول أخرى على رأسها سلطنة عمان بأول يوم رمضان غدا الأحد.

أول يوم رمضان

وبدأ شهر رمضان المبارك في مصر اليوم السبت 2 أبريل وفقا للبحوث الفلكية، حيث تم تحري ثبوت هلال رمضان يوم امس الجمعة، حسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية.

موعد الإفطار أول يوم رمضان

ويتساءل الكثيرون عن موعد الإفطار أول يوم رمضان 2022 ولا سيما أن ساعات الصوم في هذا اليوم تصل غلى 14 ساعة.

وترصد بوابة الفجر موعد الإفطار أول يوم رمضان في السطور التالية:

ينطلق آذان المغرب أول يوم رمضان في تمام الـ6:14 دقيقة مساء، بينما تكون صلاة الفجر في الـ4:16، حيث يكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

مواعيد الصلاة أول يوم رمضان والسحور والإمساك

موعد صلاة المغرب أول يوم رمضان 6:14.

موعد صلاة العشاء أول يوم رمضان 7:33.

موعد سحور أول يوم رمضان 1:55.

موعد إمساك أول يوم رمضان 3:55.