سفرة أول يوم رمضان.. طريقة تحضير كبسة دجاج مشوي وسلطة خضراء وعصير التمر هندي

تبحث سيدات البيوت عن سفرة أول أيام شهر رمضان لتحضيرها وتجهيزها، لأفراد الأسرة، ومن هنا نقدم لكم طريقة تحضير سفرة أول أيام شهر رمضان المبارك، أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وسفرة أول أيام شهر رمضان عبارة عن ( كبسة دجاج مشوي وشوربة الفطر وعصير التمر هندي) ولسهولة التحضير إليكم المقدير التالية:

كبسة دجاج مشوي

المقادير

200 جرام صدر دجاج مسحّب

100 جرام أرز بسمتي

80جرام لبن زبادي

50 جرام طماطم

50 جرام خيار

50 جرام جزر

½ ليمون حامض

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهار



طريقة التحضير

1- تبلي الدجاج بزيت الزيتون، الملح والبهار، ثم ضعيه في الفرن، واتركيه لمدة 20 دقيقة

2- ضعي مقدار 250 مل من الماء

3- اتركيه ليغلي ثم أضيفي إليه الملح والأرز

4- حرّكي المزيج ثم أضيفي إليه كمية

5- قليلة من الماء ليغمر الأرز نحو سنتيمتر واحد.

6- غطي القدر واتركي الأرز على النار إلى أن ينضج.

7- ضعي طبق التقديم وبجانبه الدجاج.

طريقة تحضير السلطة الخضراء

قطعي الطماطم، الخيار والجزر إلى مكعبات صغيرة وضعيهم في وعاء ثم أضيفي عصير الليمون، اللبن الزبادي والملح، اخلطي السلطة جيدًا واسكبيها في طبق تقديم جانبي.



عصير التمر هندي

المقادير

15 حبة تمر هندي جاف مقشر.

6 أكواب من الماء.

نصف كوب سكر بني أو أبيض.



طريقة التحضير

قشر حبات التمر الهندي، سواء بالغليان أو من غيره.

أضف ثلاثة أكواب من الماء إلى قدر متوسط ​​الحجم، واتركه حتى يغلي.

أضف التمر الهندي المقشر، وخفف النار إلى متوسطة واغليه لمدة عشر دقائق.

دع الماء يبرد تمامًا، ثم قم بإزالة التمر الهندي، واحتفظ بالماء.

أضف ماء النقع ومعجون التمر الهندي، والسكر إلى الخلاط الكهربائي واخلطه لمدة دقيقة واحدة.

صفي السائل المخلوط في إبريق.

أضف ثلاثة أكواب من الماء البارد وحرّك المزيج.

قدم عصير التمر الهندي مع الثلج.

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك تقديم يوميا سفرة رمضن، وأشهى لأكلات التي تحرض ربات لبيوت على إعدادها طوال لشهر تسهيلا عليهم عملية البحث بالمقادير وطريقة التحضير والتقديم.