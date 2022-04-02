أول يوم رمضان، يتساءل الكثيرون عن أسعار بعض السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، على رأسها الدواجن والبيض مع اول أيام شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن والبيض أول يوم رمضان

وترصد بوابة الفجر لقرائها أسعار الدواجن والبيض أول يوم رمضان 2022 داخل المزارع، حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن أول يوم رمضان 2022

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء أول يوم رمضان 2022 بين الـ31 والـ32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، فيما وصلت الدواجن الساسو إلى 35 جنيها وتبدأ أسعارها من 34.

أسعار البيض أول يوم رمضان 2022

كما تراوح سعر البيض أول يوم رمضان 2022 بين الـ50 والـ50.5 جنيها للكرتونة الاواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض الأحمر بين الـ52 والـ53.5 للكرتونة، والبلدي بين الـ54 والـ55.

أسعار الكتاكيت أول يوم رمضان 2022

وصلت أسعار الكتكوت اليوم أول يوم رمضان 2022 إلى 12 جنيها بينما تبدأ من 11.75 وذلك للأبيض، بينما تراوح سعر الكتكوت من نوع "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.