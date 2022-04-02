مسلسل دايما عامر يتصدر التريند.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل دايما عامر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يبحث متابعي الفنان مصطفى شعبان عن مواعيد المسلسل والحلقة الأولى لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة التي تم مشاهدتها في البرومو التشقيقي للمسلسل.

وعن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر، تستعرض بوابة الفجر الإلكترنية في السطور التالية مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة وأبطال العمل، وكافة التفاصيل حول دايما عامر.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر والقنوات الناقلة

يترقب جمهور النجم مصطفى شعبان بدء عرض مسلسله الجديد "دايما عامر" خلال شهر رمضان هذا العام، ويتم عرض الحلقة الأولى على قنوات الحياة وON وON دراما ومنصة watch it.

ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان على قناة ON العرض الأول سيكون في تمام الساعة 12:25 صباحًا والإعادة ستكون في تمام الساعة 6:55 صباحًا.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن

أحداث مسلسل دايما عامر

تدور الأحداث داخل مدرسة تعني من مشاكل في القسم العربي، والمالك الجديد يرفض المساواه بالقسم الدولي، ويأتي عامر مسؤول عن شئون الطلبة ويجد نفسه في وسط مشكل عديدة، ويبدأ في حل ومواجهة مشاكل الطلبة والمعلمين.