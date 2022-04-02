دعاء أول يوم رمضان 2022.. اللهم لا ترد لنا دعوة

دعاء أول يوم رمضان 2022، يعيش المسلمون في كل بقاع الأرض حالة من السعادة والفرج، تزامنا مع دخور شهر رمضان المعظم.

دعاء أول يوم رمضان 2022

ويبحث الكثيرون في مختلف أرجاء المعمورة عن دعاء أول يوم رمضان 2022 حيث يستقبلون الشهر الكريم، آملين في التزود بخير الزاد "التقوى".

وترصد "الفجر" لقرائها الكرام دعاء أول يوم رمضان 2022 وأفضل الأدعية خلال الشهر الكريم في السطور التالية:

اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا.

اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا ترد لنا دعوة في رمضان.

اللهم أدخلنا في رمضان واجعلنا من عبادك المتقين والمحسنين.

اللهم اكتبنا من أهل الإحسان واجعلنا نعبدك كأننا نراك.

اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر واملأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان.

اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب

اللهم أهله علينا باليمن والبركات وارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا.

اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يُغيّر حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

أدعية شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام.