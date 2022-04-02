مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني في صدارة جوجل.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يشغل مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني صدارة جوجل، فهو الأكثر بحثا خلال الساعت الماضية، حيث يبحث المتابعين عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل طول شهر رمضان المبارك، الذي بدأ اليوم السبت الموافق 2-4-2022.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل مكتوب عليا على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6:45مساء، ثم يعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحا.

ومن المنتظر أن يعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، ويعاد مره ثالثة في تمام الساعة 6 صباحا، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc دراما".

قصة مكتوب علي لـ أكرم حسني

ينتمي مسلسل مكتوب عليا لنوعية الأعمال الكوميدية التي اعتاد أكرم حسني على تقديمها سواء في الدراما أو التليفزيون أو البرامج، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذي يستيقظ في يوم ما ويجد على يديه كتابات غريبة تجعله يكتشف أشياء غريبة وخطيرة ويبدأ رجل أعمال في استغلاله ليورطه في أمور عديدة، وتدور الأحداث.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.