"شديد الحرارة وأتربة".. تفاصيل طقس أول أسبوع في رمضان

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس أول سبوع خلال شهر رمضان المبارك 2022، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ويشهد أتربة، معلنة التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس بداية من السبت الموافق الأول من شهر رمضان لعام 1443، وحتى الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وأشارات الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الطقس خلال الفترة من السبت إلى الخميس يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



طقس السبت 2 أبريل 1 رمضان

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة



طقس الأحد 3 أبريل 2 رمضان

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



طقس الاثنين 4 أبريل 3 رمضان

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة



طقس الثلاثاء 5 أبريل 4 رمضان

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة



طقس الأربعاء 6 أبريل 5 رمضان والخميس 7 أبريل 6 رمضان

يشهد الطقس أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد