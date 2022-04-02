المؤبد لعاطل قتل زوجته الحامل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة بالسجن المؤبد " ح.ع.ع" عاطل لاتهامه بقتل زوجته.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد عبد المحسن حسومة، والمستشار أكرم عبد المنعم ابراهيم وسكرتير الجنايات مصطفى محمد قاسم.

تعود أحداث القضية رقم 33256 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمصرع ربة منزل بعد اشتعال النيران بها زوجها في دائرة القسم.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان توصلت أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم "ح.ع.ع" عاطل وبين زوجته المجني عليها "ر.ر.س" ربة منزل إلا أن المتهم أخذ زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال بنزين وإلقاء بها على المجني عليها وكانت في يده سيجارة فاشتعلت النيران، على الفور في جسد المجني عليها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها توفيت عقب علاجها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أنها كانت حامل في الشهر الخامس وتوفي الجنين عقب وفاة الأم اثر الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.