تباطؤ نمو التصنيع في منطقة اليورو

سجل قطاع التصنيع في منطقة اليورو أبطأ معدل نمو في مارس منذ 14 شهرا، فيما ألقت التوترات الجيوسياسية بثقلها على الطلب ومؤشرات الثقة، حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "إس آند بي جلوبال" اليوم.



وهبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع من 2ر58 نقطة في فبراير إلى 5ر56 نقطة في مارس. وكان هذا أبطأ معدل نمو يشهده المنتجون منذ بداية 2021.



وأظهر الاستطلاع أن تضخم أسعار المدخلات تسارع مجددا لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر، وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط والطاقة. ورفع المصنعون في منطقة اليورو التكاليف لأعلى مستوى على الإطلاق لتعويض الضغوط الهامشية.



وانخفض زخم النمو في الطلبات الجديدة بصورة ملحوظة فيما أدت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة معدل تردد العملاء. وانخفض الطلب على التصدير خلال مارس في ذات الوقت منذ يونيو 2020.