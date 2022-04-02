تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 3.6%



استمر نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة في مارس، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6 في المئة وعادت الأجور إلى التسارع مجددا، مما يضع البنك المركزي الأمريكي في موقف يتيح له رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو أيار.



وأظهر مسح المؤسسات في تقرير وزارة العمل حول التوظيف والذي يحظى بمتابعة واسعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 431 ألف وظيفة الشهر الماضي.



وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر فبراير شباط بزيادة 750 ألف وظيفة جديدة بدلا من 678 ألفا حسب بيانات سابقة.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 490 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من انخفاض قدره 200 ألف إلى زيادة بواقع 700 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2020، من 3.8 بالمئة في فبراير شباط.

وألقى التقرير الضوء على الزخم القوي في الاقتصاد الذي يكافح ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تزيد من الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وتزيد من الضغوط على الأسعار.



ورفع البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.



