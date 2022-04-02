تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع 50%





قالت شركة بوتاش التركية الحكومية إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50 في المائة وللمنازل بنسبة 35 في المائة.

وذكرت "بوتاش"، وهي المستورد الرئيسي للطاقة في تركيا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 في المائة اعتبارا من أول أبريل.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر وارتفعت بنسبة 212 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.

ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.



ويعتقد اقتصاديون أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.

وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المائة في فبراير، بشكل رئيسي بسبب انخفاض الليرة بنسبة 44 في المائة أمام الدولار العام الماضي.

وارتفع الانخفاض في قيمة العملة بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وخلص استطلاع أجرته "رويترز" إلى أنه من المتوقع وصول التضخم في تركيا إلى 61.5 في المائة في مارس بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة بفعل الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 52.2 في المائة بنهاية العام.