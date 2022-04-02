الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية



ارتفع الدولار اليوم بعد صدور تقرير أظهر استمرار النمو القوي للوظائف الأمريكية في مارس، وانخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى في عامين وعودة الأجور للارتفاع، فيما يعزز التكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة في اجتماعه القادم.



وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية حول التوظيف والذي يحظى بمتابعة واسعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 431 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر فبراير لتظهر زيادة بواقع 750 ألف وظيفة جديدة بدلا من 678 ألفا حسب بيانات سابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 490 ألف وظيفة.. وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 من 3.8 في المائة في فبراير.



وألقى التقرير الضوء على الزخم القوي للاقتصاد الذي يكافح ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والتي تزيد من الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وتزيد من الضغوط على الأسعار.



والاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة في 3-4 مايو.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من 6 عملات 0.311 في المائة إلى 98.624، وذلك بعد زيادة 0.50 في المائة أمس الخميس.



واستفادت العملة الأمريكية من الإقبال عليها كملاذ آمن.



وأخفق اليورو في العثور على أي دعم برغم ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو 7.5 في المائة في مارس، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.



ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.22 في المائة إلى 1.1042 دولار، بعد هبوطها الحاد أمس من أعلى مستوى في شهر مع تبدد الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.



وارتفع الدولار الأسترالي المرتبط يالسلع الأولية 0.3 في المائة إلى 0.7508 دولار.



وتعافى الروبل الروسي إلى المستويات التي بلغها آخر مرة في الأيام التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا، في تحد لتكهنات بأن الحرب ستدفعه إلى السقوط الحر.