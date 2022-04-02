أرقام X الزراعة"| نستعرض أهم الارقام حول مجمعات الخدمات الزراعية ضمن “ حياة كريمة”



نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.

واشار الاصدار إلى ان وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، عدد من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، حيث بلغ اجمالي عدد هذه المجمعات نحو ٣٣٢ مجمع خدمات زراعية.

وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقًا لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

حيث تشمل المجمعات الخدمية، ٣١٦ وحدة بيطرية، و٣٢٩ جمعية زراعية، ٣٠٥ مركز ارشادي، و٤٦ مركز لتجميع الألبان.،

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

