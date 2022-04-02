"الزراعة": تنفيذ 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى

في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب وإستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وبالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، فقد تم خلال شهر مارس 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد (169 ) مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والإستزراع السمكى فى 18 محافظة وهى: اسوان، الأقصر، وقنا، وسوهاج، واسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، و البحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والوادى الجديد. بالإضافة إلى مديرية الزراعة بغرب النوبارية.



‏وقال ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب إن فاعليات المدارس تشمل المحاصيل التالية: القمح ودودة الحشدالخريفية(36 مدرسة)، و الفول البلدى (8 مدارس)، والبصل(7 مدارس)، والبطاطس(9 مدارس)، والطماطم( 4 مدارس)، وبنجر السكر (8 مدارس)، وقصب السكر( 7 مدارس)، والخيار (13 مدرسة)، والفراولة( 5 مدارس)، ونخيل البلح(14 مدرسة)، والبازلاء(2 مدرسة)، والقطن (27 مدرسة )، والفاصوليا (4 مدارس)، والإنتاج الحيوانى والداجنى(9 مدارس)، والإستزراع السمكى (7 مدارس). ومطبقى المبيدات(4 مدارس)، وتدوير المخلفات الزراعية(3 مدارس )، والتسميد الحيوى (2 مدرسة).



وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحه الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الاعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها.



وفى مدارس محصول القطن تم توعية المزارعين بالأصناف الموصى بها في المحافظات المستهدفة، وطرق الزراعة، وتجهيز الأرض للزراعة. وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.



وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس (650) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، والإقتصاد الزراعى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، . وذلك بالاشتراك مع (340) مهندس زراعي من المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد ١٧٠ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية.