ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و510 آلاف طن شملت 13 ألفا و856 طن فوسفات و1029 طن نترات أمونيوم و280 طن بصل وألفي طن مولاس و6 آلاف 345 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و584 طنا شملت 18 ألفا و334 طن حديد و6 آلاف و900 طن خردة و20 طن ذرة و2400 طن زيت طعام و4500 طن قمح و11 ألفا و825 طن فول و866 طن خشب زان و1929 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1739 طنا.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 383 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وبطاطا وورق عنب وطماطم وبقدونس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وثوم وريحان وفول سوداني وكركدية) وفاكهة (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وإنجلترا وبلجيكا وهولندا وكرواتيا وأمريكا والهند وسلوفينيا وأسبانيا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2219 حاوية مكافئة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 107 ألاف و679 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113 ألفا و730 طنا، وغادر الميناء قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية وبلغت حركة تداول الشاحنات 6638 شاحنة.