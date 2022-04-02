بالصور.. اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة G.M للاستشارات الهندسية

شهد الاتحاد المصري لحمعيات المستثمرين اليوم توقيع برتوكول تعاون مع مجموعة G.M للاستشارات الهندسية، لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق أواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، في مجالات الاستشارات الهندسية، والمساعدة التقنية والدراسات والبحوث والتدريب والتعليم والمكتب الهندسي، بالتواجد مع اتحاد المستثمرين بصفته استشاري عام الاتحاد في أي مؤتمرات أو نقاشات تصب في صالح الاستثمار.



وقع البروتوكول كل من الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والمهندس ماير جرجس ملاك، الممثل القانوني لمجموعة G.M للاستشارات الهندسية،

وقال الدكتور محرم هلال، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الاتحاد المصري المستثمرين - وهو يعد من أكبر الاتحادات الأهلية للجمعيات والمؤسسات- على تحقيق أهدافه، بتخطيط البرامج والمشروعات في إطار سياسة الدولة، ووضع استراتيجيات لتطوير وتشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي في مختلف المناطق الجغرافية، وكذلك العمل على خلق المناخ الأمثل للاستثمار وتغيير القوانين واللوائح لتبسيط وتسهيل الإجراءات، تحقيقًا للنجاح في الإنتاج المنافس ولجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد هلال على سعي الاتحاد للتطوير المستمر فى شتى المجالات الصناعيه حيث يحوى (60)جمعية مستثمرين على مستوى جمهورية مصر العربية، تضم أكثر من (40) ألف مؤسسة صناعية، يعمل فيها ما لايقل عن 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية،

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن مجموعة G.M. للاستشارات الهندسية، لديها خبرة أكثر من 30 عام في جميع مجالات الهندسة الإنشائية، ويمتاز المكتب بوجود طقم علي أعلى مستوى، وخبرات متعددة في الهندسة المعمارية والإنشائية، بالإضافة إلي ما يخص أعمال تصميمات الطرق وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، كما يتميز المكتب في مجال value engineer، وهو كل مايخص رفع كفاءة المنتج الهندسي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتقليل التكلفة والوقت، هذا ما يزيد من جودة ودقة تنفيذ المشروعات.

سوف يقدم المكتب جميع خدماته ب75% من قيمتها السوقية، دعمًا لأعضاء الاتحاد وجمعياته.

ومن جانبه أشاد المهندس ماير جرجس الممثل القانوني لمجموعة GM، بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بما له من أهداف تنموية واقتصادية، وبما يضم من رموز وطنية في هذا المجال في مقدمتهم الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الإدارة

وأكد على أن هذا التعاون سيشمل جمعيات المستثمرين الأعضاء بجميع المحافظات، والتحرك إليهم ومناقشه معوقات الأعمال الهندسية والتراخيص والتصميمات، التي تواجهه كل جمعية فرعية على حدة، مع اختلاف أنشطتها، صناعية كانت أو سياحية أو غيرها، وكذا مد يد العون للاتحاد، والجمعيات الأعضاء والمستثمرين كافة، في الإرشاد والتوصية، لتوفير أي مواد خام بأفضل جودة وأقل سعر طبقا لآليات السوق المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن إمكانية تنظيم مؤتمر عام لاتحاد جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، لوضع حلول للمشاكل الهندسية التي تقابل المستثمرين على مستوى الجمهورية.

وأضاف المهندس ماير أن محموعة G.M، ستتولى تيسير جميع الخدمات الخاصة بالمهندسين الأعضاء باتحاد المستثمرين علي مستوي الجمهورية، بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية في تجديد كارنيهات العضوية، والخدمات الطبية والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات النقابية، وذلك دون مقابل أتعاب إضافية على الرسوم القانونية.