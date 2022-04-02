الولايات المتحدة تدرس مشاركة تايوان في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية



عقد مسؤولون أميركيون وتايوانيون محادثات بشأن "فرص" لحضور اجتماع كبير لمنظمة الصحة العالمية الشهر المقبل.

يذكر أن تايوان مستبعدة من معظم المنظمات العالمية بسبب اعتراضات الصين التي تعتبرها إقليمًا تابعًا لها وليست دولة منفصلة. هذا وشكت تايبه بشكل خاص من أن استبعادها من منظمة الصحة العالمية عرقل جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الاجتماع عقد في واشنطن بين دبلوماسيين كبار من بينهم مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل جيه. سيسون وهسياو بي خيم سفير تايوان لدى الولايات المتحدة بشكل فعلي.