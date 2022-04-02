فرض قيود تصدير جديدة ضد روسيا وروسيا البيضاء

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي بدء جولة جديدة من قيود التصدير التي ستفرض ضد روسيا وروسيا البيضاء، حيث أضافت 120 كيانًا، معظمها شركات لها صلات بالجيش، إلى قائمة الجهات الممنوعة فعليا من الحصول على التكنولوجيا الحيوية.

وقالت وزارة التجارة إن الإجراء الذي اتخذ يهدف إلى "إضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية في روسيا وروسيا البيضاء وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ردا على الهجوم الروسي الوحشي على سيادة أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض إن هذه القيود ستساعد في منع التكنولوجيا والبرمجيات من الوصول إلى القطاعات العسكرية في روسيا وروسيا البيضاء.

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