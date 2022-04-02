ارتفاعات تاريخية للمؤشرات الخليجية بالربع الأول

سجلت المؤشرات الخليجية ارتفاعات تاريخية في الربع الأول من 2022، إذ سجل مؤشر السوق السعودي أفضل أداء ربعي في 7 سنوات، وحقق مؤشر الكويت الأول يحقق أعلى أداء ربعي في تاريخه، وسجل مؤشر بورصة قطر أعلى أداء ربعي في 7 سنوات.

هذا وحقق مؤشر سوق دبي ثامن ارتفاع ربعي على التوالي، وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي يحقق أعلى إغلاق ربعي في تاريخه.



السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 16% بالربع الأول 2022 مسجلًا أعلى ارتفاع بوتيرة ربعية في 7 سنوات، كما ارتفع المؤشر بنحو 4% خلال شهر مارس مسجلاُ رابع ارتفاع شهري على التوالي ليغلق شهريًا فوق مستويات 13000 نقطة لأول مرة له منذ عام 2006.

وحقق سهم أرامكو مكاسب شهرية بنسبة 4% ليغلق شهريًا فوق مستويات 43 ريالًا لأول مرة له منذ الإدراج.

سوق دبي المالي:



على الرغم من الانخفاض الذي شهده المؤشر جلسة الجمعة، إلا أنه استطاع تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3% ليسجل أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 4 سنوات، وواصل سهم إعمار تألقه بعد تسجيله مكاسب أسبوعية بأكثر من 7% ليحقق أعلى ارتفاع بوتيرة أسبوعية في 5 أشهر.

ويذكر أن مؤشر سوق دبي ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الأول، ليحقق ثامن ارتفاع ربعي على التوالي.



سوق أبوظبي المالي:



ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.6% بالأسبوع الأخير من شهر مارس مسجلًا الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات، واستطاع المؤشر تحقيق إغلاق أسبوعي فوق مستويات 9900 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وأطلق سوق أبوظبي خلال الأسبوع مؤشر فاداكس 15 كأول مؤشر يتم تطويره بشكل مشترك مع فوتسي راسل وقد تم إنشاء هذا المؤشر ليكون المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

هذا وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي أعلى إغلاق ربعي خلال الربع الأول 2022 في تاريخه بعد ارتفاعه بنسبة 17% منذ بداية العام.



بورصة قطر:



سجل مؤشر بورصة قطر أعلى أداء ربعي في 7 سنوات بعد ارتفاعه بنحو 16% خلال هذه الفترة.



بورصة الكويت:



حقق مؤشر الكويت الأول أعلى أداء ربعي في تاريخه خلال الربع الأول 2022 بعد ارتفاعه بنحو 19% بالربع الأول من العام الحالي.