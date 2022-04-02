مستشار النمسا:لم يصلنا أي إخطار بتغيير عقود الغاز من اليورو إلى الروبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر  أن شركة " أو ام في" الوطنية النمساوية للطاقة لم تتلقى أي إخطار من نظيرتها الروسية "غازبروم" بتغيير عقود الغاز بين البلدين والممتدة حتى عام 2040 من اليورو إلى الروبل الروسي.

وقال المستشار النمساوي في تصريحات له اليوم - خلال زيارته الحالية إلى برلين - إن العقود القائمة مع غازبروم طويلة الأجل واصفا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن فرض التعامل بالروبل في صفقات الغاز بأنه "إعلان سياسي".

وأوضح نيهمر أنه لا يتواجد أي قرار رسمي أو وثيقة بشأن التغيير في نظم الدفع في صفقات الغاز.

كانت روسيا قد أعلنت أنه يتعين على الدول الغربية أن تدفع مقابل شحنات الغاز بالروبل الروسي اعتبارا من اليوم الجمعة حيث أعلن بوتين أن الدول التي تعارض استخدام الروبل كوسيلة للدفع لن يتم إمدادها بالغاز وستدرج في قائمة "الدول غير الصديقة".

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