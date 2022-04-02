تعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية.. وطريقة ضبطها على الريسفر

يحرص بعض الأشخاص على متابعة الدراما التركية خلال شهر رمضان المبارك 2022، لذا كثرت عمليات البحث عبر منصة جوجل العالمية عن التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية وذلك بعد أن أقدمت إدارة بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية على تغيير تردداتها لتحديث القنوات وتقديم أفضل خدمة للبث.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال، وهي كالتالي:-

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية

يمكن لمحبي ومتابعي القناة الجزائرية ضبط ترددها من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية

ويستطيع الجمهور متابعة القناة من خلال ضبط التردد الحديد لقناة الفجر على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- أولا، يتم الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثانيا، يتم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- ثالثا، بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- رابعا، عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation، واختيار القمر الصناعي Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- خامسا، نكتب التردد يدويا، ثم اختيار التردد الرأسي V.

- سادسا، يتم اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- سابعا، يجب الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save، بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

ماذا تقدم قناة الفجر الجزائرية؟

أُطلق البث المباشر لقناة الفجر الجزائرية لأول مرة في 2015، وهي قناة خاصة مملوكة لرجل الأعمال الشيخ ابن الشنفّري، ويبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر.

جدير بالذكر، أن القناة الجزائرية نالت شهرة واسعة، لعرضها بعض المسلسلات الحصرية وعدد من البرامج الترفيهية، تلائم جميع الفئات العمرية، وهي تعرض مجموعة كبيرة من الدراما التركية والدينية.