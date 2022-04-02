مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء 2 في رمضان 2022

يهتم عدد كبير من محبي ومشاهدي الدراما الرمضانية بمعرفة مواعيد عرض في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف على قناة الحياة في رمضان 2022، كونه واحد من أبرز الأعمال الكوميدية التي تظهر عبر الشاشات في الشهر الكريم.

وزادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل خلال الدقائق الماضية على الموعد وتردد القناة الناقلة للعمل لمتابعته بعد نجاح الجزء الأول منه، والذي عُرض خارج السباق الرمضاني.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف في رمضان 2022 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء 2

ووفق الخريطة البرامجية لقناة الحياة، فإن مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف يعرض يوميا عبر شاشتها في رمضان فيتمام الساعة 6:20 دقيقة.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت الجزء 2

ويمكن متابعة مسلسل في بيتنا روبوت 2 بشكل حصري عبر شاشة قناة الحياة وكذلك من خلال منصة Watch It الإلكترونية، ويأتي ترددالقناة كالتالي:

تردد قناة الحياة

اسم القناة: الحياة.

تردد القناة: 12206.

معامل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

دراما رمضان على قناة الحياة

ويعرض عبر شاشة الحياة مجموعة من الأعمال منها مسلسل دايما عامر بطولة الفنانة مصطفى شعبان والذي يعرض في الساعة 7:40 دقيقة ويليه مسلسل ملف سري بطولة الفنان هاني سلامة يعرض في الساعة 7 مساءً.

كما تعرض الحياة مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في تمام الساعة 10:30 مساء، ومسلسل يوتيرن للفنانةريهام حجاج في تمام الساعة 11:45 دقيقة.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل بيتنا روبوت

ووفق البرومو الرسمي الذي أعلنته الشركة المنتجة، فإن العمل يضم كوكبة من الفنانين أبرزهم شيماء سيف، هشام حمال، عمرو وعبة، ليلى زاهر، دلال عبدالعزيز، والعمل من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.