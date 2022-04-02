تعرف على ضحية أولى حلقات رامز موفي ستار والموعد والقنوات

منوعات
رامز موفي ستار
رامز موفي ستار
Advertisements

يترقب الكثيرون في مصر والوطن العربي عرض أولى حلقات برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه النجم رامز جلال خلال رمضان 2022.

 

ضيف أولى حلقات رامز موفي ستار

 

وأوقع رامز 29 ضحية لبرنامجه الجديد رامز موفي ستار من نجوم الفن والرياضة، الذين سيظهرون على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

 

وتقع الفنانة المصرية صابرين  فريسة لرامز في أولى حلقات رامز موفي ستار، حيث يسبق الحلقة ببعض الكلمات التقديمية والتعليقية التي ستنال إعجاب الجمهور.

 

 وصور برنامج موفي ستار الذي سيستضيف البيج رامي في أولى حلقاته في المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي بعد أن كان الموسم السابق في الرياض.

 

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

 

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار على قناة إم بي سي مصر

 

العرض الأول: في 6:15 مساءً، بعد آذان المغرب مباشرة في توقيت الإفطار.

الإعادة: في الساعة 1:00 صباحًا.

 

موعد عرض رامز موفي ستار على إم بي سي 1

 

العرض الأول: في الساعة 8:00 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 4:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا.

 

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار على mbc  العراق

 

الساعة 9:00 صباحًا.

 

رامز موفي ستار برنامج رامز موفي ستار رامز موفي ستار الحلقة الأولى ضيف رامز موفي ستار ضيف رامز موفي ستار الحلقة الأولى بيج رامي في رامز موفي ستار موعد عرض رامز موفي ستار
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيس الكاف يوجه رسالة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

عاجل.. رباعي ناري لخلافة وائل جمعة في جهاز المنتخب

موسيماني يستقر على عدم عودة هذا اللاعب من الإعارة.. طالع التفاصيل

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن أزمة كهربا

ميلان يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع بديل أكرم توفيق

أخر تطورات مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح

هل ينتقل محمد الشناوي إلى النصر السعودي؟.. طالع التفاصيل