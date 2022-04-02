تعرف على ضحية أولى حلقات رامز موفي ستار والموعد والقنوات

يترقب الكثيرون في مصر والوطن العربي عرض أولى حلقات برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه النجم رامز جلال خلال رمضان 2022.

ضيف أولى حلقات رامز موفي ستار

وأوقع رامز 29 ضحية لبرنامجه الجديد رامز موفي ستار من نجوم الفن والرياضة، الذين سيظهرون على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وتقع الفنانة المصرية صابرين فريسة لرامز في أولى حلقات رامز موفي ستار، حيث يسبق الحلقة ببعض الكلمات التقديمية والتعليقية التي ستنال إعجاب الجمهور.

وصور برنامج موفي ستار الذي سيستضيف البيج رامي في أولى حلقاته في المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي بعد أن كان الموسم السابق في الرياض.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار على قناة إم بي سي مصر

العرض الأول: في 6:15 مساءً، بعد آذان المغرب مباشرة في توقيت الإفطار.

الإعادة: في الساعة 1:00 صباحًا.

موعد عرض رامز موفي ستار على إم بي سي 1

العرض الأول: في الساعة 8:00 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 4:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا.

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار على mbc العراق

الساعة 9:00 صباحًا.