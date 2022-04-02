28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال خلال ال` 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية - في بيان اليوم /السبت/ - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتي حاويات، وسفينتي بضائع، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. وأشار إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.