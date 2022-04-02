28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال خلال ال` 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية - في بيان اليوم /السبت/ - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتي حاويات، وسفينتي بضائع، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. وأشار إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة مقتل الحكم باكاري جاساما

تغييرات متوقعة في جهاز منتخب مصر.. طالع التفاصيل

عاجل.. رئيس الكاف يوجه رسالة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

شرط برشلونة لتجديد عقد عثمان ديمبلي

عاجل.. رباعي ناري لخلافة وائل جمعة في جهاز المنتخب

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن أزمة كهربا

موسيماني يفاجئ الهلال بثلاثي ناري في تشكيل الأهلي

لم يتصدر التريند ومطالبات بوقفه.. تعليق الجمهور على برنامج رامز جلال