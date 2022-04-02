الأردن تبحث مع ورومانيا وأمريكا سبل تعزيز التعاون الزراعي

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني أدريان شيسنوي، والملحقة الإقليمية لوزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، العديد من الموضوعات التي تهم التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الجانبين الأردني والروماني، بحثا سبل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص الأردني والروماني لإقامة شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.



وقال الشمالي، إن رومانيا تعتبر من أهم الأسواق التي يستورد منها الأردن العديد من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير واللحوم والمواشي وغيرها، مؤكدا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.



من جهته، أكد الوزير الروماني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات وغيرها.



وعلى صعيد آخر، بحث الشمالي مع الملحقة الإقليمية لوزارة الزراعة الأميركية ميلو، العديد من الموضوعات خاصة الاقتصادية والتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي.



وثمن الشمالي الدعم المتواصل من حكومة الولايات المتحدة للأردن والذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدته على مواجهة التحديات.



وقال إن الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للأردن، التي تعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.