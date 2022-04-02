العراق: صادرات النفط الأعلى منذ 50 عاما

قالت وزارة النفط العراقية إنها صدرت 11.07 مليار دولار من النفط في مارس، وهو أعلى مستوى في 50 عاما، مع ارتفاع أسعار النفط الخام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثل صادرات النفط القياسية، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من دخل العراق، دفعة كبيرة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة إن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صدر “100.563.999 برميل بعائدات بلغت 11.07 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات منذ عام 1972”.

وقال مسؤول بالوزارة تحدث شريطة عدم الكشف هويته إن الأرقام التي نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة هي بيانات أولية لكن البيانات النهائية “عموما لا تختلف كثيرا”.

في شباط (فبراير)، بلغت عائدات النفط أعلى مستوى لها في ثماني سنوات عند 8.5 مليار دولار، مع الصادرات اليومية من 3.3 مليون برميل من النفط.

يعاني العراق، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 41 مليون نسمة، من أزمة طاقة كبيرة ويعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم.

على الرغم من احتياطياته الهائلة من النفط والغاز، لا يزال العراق يعتمد على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وتوفر إيران المجاورة حاليًا ثلث احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لكن الإمدادات تنقطع أو تقل بانتظام، مما يؤدي إلى تفاقم فقدان الأحمال اليومية.

وارتفعت أسعار النفط الخام بسبب مخاوف من حدوث نقص كبير في الإمدادات بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير. روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

واتفقت مجموعة الدول المنتجة للنفط في أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الخميس، على زيادة متواضعة أخرى في إنتاج النفط، متجاهلة الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بشكل كبير حيث هز الصراع في أوكرانيا الأسعار.

ودعمت الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة أوبك التي تقودها السعودية و10 دول بقيادة روسيا – وهي مجموعة تعرف باسم أوبك + – زيادة قدرها 432 ألف برميل يوميًا في مايو، بزيادة طفيفة عن الأشهر السابقة.

من جهة اخرى حثت الولايات المتحدة منظمة أوبك + على زيادة الإنتاج حيث ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، مما هدد بعرقلة التعافي من جائحة كوفيد.

وبينما رفضت أوبك التزحزح، قالت واشنطن إنها ستستغل مخزونها الاستراتيجي بكمية قياسية في محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة.

سجل العقد القياسي الدولي، خام برنت بحر الشمال، مستوى قياسيًا مرتفعًا في أوائل مارس حيث ارتفع إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

