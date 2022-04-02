أذربيجان تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز لإيطاليا في 2022



قال برويز شاهبازوف وزير الطاقة في أذربيجان قوله السبت 2 أبريل، إن بلاده تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإيطاليا في عام 2022، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى توفير مصادر جديدة للغاز لتكون بديلة للغاز الروسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني أنبلاده تسعى للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي في وقت قصير جدا، حسبما ذكرتوكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال شينجولاني "تعمل إيطاليا، وكذلك أوروبا أيضًا،عن كثب على تنويع مصادر الطاقة، في محاولة لتوقيع عقود مع دول أخرى."

وتابع قائلا "إنها مشكلة الاستقلال، ولكن أيضًا مشكلة أمن الطاقة القومي"، موضحا "أنه يجري العمل أيضًا على زيادة مصادرالطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المتجددة بهدف الاستقلال عن روسيا بأقصىسرعة".