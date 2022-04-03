أكاديمية ناصر تناقش دور وزارة الثقافة في الأمن القومي

أخبار مصر
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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ناقشت الدكتورة " ماهيناز ماهر وهيب " مدير متحف محمد ناجي٬ بحثا بعنوان "إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور وزارة الثقافة في تحقيق متطلبات الامن القومي المصري  " للحصول علي زمالة كلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية العليا٬ تحت اشراف الاستاذ الدكتور " سعيد المصري" ٬ ومراجعة لواء أ ح / صالح سلامة".
كما تكونت لجنة المناقشة برئاسة اللواء أح/ سمير فرج٬ وبحضور اللواء أح/ سامح الديجوى٬ مدير كلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر العسكرية العليا٬ وكلا من اللواء اح/ سمير بدوى٬  مشرف الدورة ٥١ دفاع وطنى٬ واللواء أح/ هشام السماحى رئيس كرسي البحوث بكلية الدفاع الوطنى.
وقد منحت " وهيب " درجة الزمالة بتقدير ممتاز

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