أكاديمية ناصر تناقش دور وزارة الثقافة في الأمن القومي

ناقشت الدكتورة " ماهيناز ماهر وهيب " مدير متحف محمد ناجي٬ بحثا بعنوان "إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور وزارة الثقافة في تحقيق متطلبات الامن القومي المصري " للحصول علي زمالة كلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية العليا٬ تحت اشراف الاستاذ الدكتور " سعيد المصري" ٬ ومراجعة لواء أ ح / صالح سلامة".

كما تكونت لجنة المناقشة برئاسة اللواء أح/ سمير فرج٬ وبحضور اللواء أح/ سامح الديجوى٬ مدير كلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر العسكرية العليا٬ وكلا من اللواء اح/ سمير بدوى٬ مشرف الدورة ٥١ دفاع وطنى٬ واللواء أح/ هشام السماحى رئيس كرسي البحوث بكلية الدفاع الوطنى.

وقد منحت " وهيب " درجة الزمالة بتقدير ممتاز