دينا الشربيني الأكثر تداولًا على تويتر مصر

الفجر الفني
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند تويتر وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها المشوار والذي تنافس به في دراما رمضان 2022، وخلال الحلقة الأولى اتدعت النجمة دينا الشربيني الحمل بهدف الهروب من عملها في خطة نفذتها مع زوجها ماهر (محمد رمضان).

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قنا dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام

الفنانة دينا الشربيني دراما رمصان تويتر
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