سعر الدولار اليوم الأحد 3-4-2022 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 3-4-2022 في البنوك،  وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومى الجمعة والسبت وجاءت ألسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 
18.27 للشراء 

18.37 للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك البركة
 18.23 للشراء 

18.33 للبيع

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول
18.20 للشراء 

18.30 للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك مصر
 18.24 للشراء 

18.34 للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري
 18.24 للشراء 

18.34 للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
 18.20 للشراء 

18.30 للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
 18.20 للشراء 

18.30 للبيع.

 

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