أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-4-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين، بعد ان حققت تراجع خلال تعاملات الأسبوع مع خسارة أوقية الذهب نحو 16 دولارا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام التداول ليستمر في مستوياته بسبب تذبذب أداء المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 18 (833 جنيهًا)

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34470 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:



تراجع سعر الذهب الجمعة 1 أبريل وسجل انخفاضًا أسبوعيًا، بعد صدور بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وزادت الرهانات على أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بقوة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1921 دولارًا للأونصة وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% عند التسوية إلى 1923 دولار.

وكان الذهب قد حقق خلال الربع الأول من العام 2022 مكاسب بأكثر من 6%، ليسجل أكبر ارتفاع ربعي له منذ نحو عامين.

وأظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6%، كما تسارع نمو الأجور مجددًا، مما عزز دوافع الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

ودعمت البيانات مكاسب عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات والدولار، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.