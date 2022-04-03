حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة التفاصيل المتعلقة حول موعيد عرض المسلسلات في شهر رمضان، نقدم لكم في السطور التالية مواعيد لعرض ولقنوات النقلة والأحداث وأبطال العمل، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة الثانية والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

وعن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام من المفترض أن يعرض المسلسل على قناة الحياة، والعرض الأول يكون في تمام الساعة 10:20 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:15 صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في 4:15 مساءً.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يخوض الفنان طارق لطفي السباق الدرامي 2022 من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجوم: مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

يندرج مسلسل جزيرة غمام تحت إطار دراما الصعيد، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن.

وعن الأحداث من المنتظر أن تحدث جريمة قتل في بيت الأب “شافع” الذي يمتلك 4 أبناء، ويقتل الابن الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من الأوسط.

وتتوالي الأحداث ويتم اكتشاف أن الابن لم يمت ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع والده.

مسلسل جزيرة غمام.. غناء تتر البداية والنهاية

يغني تتر البداية والنهاية في مسلسل جزيرة غمام علي الحجار بعد غياب نحو 8 سنوات عن غناء تترات مسلسلات رمضان.