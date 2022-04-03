“الضرائب”: المصلحة لم تغلق أبوابها إلا بعد تقديم المساعدة لأخر ممول



صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى آخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، استقبلت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الراغبين فى الحصول على المساعدة والدعم الفنى المجانى الذى تقدمه لهم المصلحة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأكد " عبد القادر " أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين خاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، فإن مصلحة الضرائب فتحت أبوابها فى جميع المأموريات التابعة لها بمختلف المحافظات وكذلك المنافذ الضريبية بقاعة الخزانة العامة، ومراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، ومركز دعم تقديم الاقرارات الضريبية، بقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس لتقديم الإرشاد الضريبى والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا،مشيرًا إلى أن العمل استمر بكافة مأموريات المصلحة ، والتى لم تغلق أبوابها فى آخر يوم لتقديم الإقرار الضريبى للممولين من الأشخاص الطبيعيين إلا بعد تقديم المساعدة لآخر ممول كان متواجد بها، مضيفًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة استمر فى استقبال الاتصالات التليفونية والرد على كافة الاستفسارات حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



وأوضح " عبد القادر " إنه حرصًا من المصلحة على التعرف على آراء الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى آخر يوم من المهلة المقررة قانونًا لتقديم إقراراتهم الضريبية والتى تنتهى فى 31 مارس، قامت وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة برصد آراء بعض الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية من خلال المكاتب الأمامية بمركز كبار المهن الحرة، وذلك للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بشأن خدمات المنظومة الضريبية.

حيث أكدت "الفنانة والمطربة الكبيرة أنوشكا " من ممولي مركز كبار مهن حرة" أن مصلحة الضرائب تبنت نهج التغيير والتطوير وميكنة الإجراءات ،وهذا ما جعلني أسعي دائما للتعرف على أي من المستجدات والمستحدثات الضريبية بسهولة ويسر،و في الحقيقة اصراري على التواصل الدائم مع مصلحة الضرائب،وحضوري أيضا إلى مركز كبار المهن الحرة في كل زيارة أجد ما يسرنى من فريق العمل من حيث تقديم الدعم والمشورة وتسهيل الإجراءات ومساعدتي في تقديم إقراري الضريبي بنفسي بمنتهى السهولة ؛ ومن هنا أوجه رساله لزملائي الفنانين والفنانات تواصلوا مع مصلحة الضرائب، ولا بد أن تعرفوا ما لكم وما عليكم لإرساء دعائم الثقة بيننا وبين المصلحة.

ومن جانبه أشاد " الملحن الكبير عمرو مصطفى من ممولي مركز كبار المهن الحرة " بتجربته في تقديم اقراره الضريبي، قائلًا إننى كالمعتاد أتيت إلى مركز كبار المهن الحرة لتقديم إقراري الضريبى والإستعلام عن كيفية حساب الضريبة، ووجدت فرق كبير بين الماضي والحاضر، فعلا وجدت تعاون ومعاملة من طاقم المركز بصورة مُرضيه جدا ولائقة، قائلا إن هذه المعاملة كانت لجميع الممولين وليس لشخصي كفنان ومشهور، وبالفعل استطعت تفديم اقراري بنفسي والحمد لله دفعت مبلغ الضريبة بكل سهولة ويرجع الفضل فى هذا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن ميكنة الإجراءات وتطوير المصلحة ككل، داعيا زملائه الفنانين والمهنيين أن يقدموا إقراراتهم الضريبية لأن الإلتزام بالضريبة واجب وطني ودفعة للاقتصاد المصري، قائلا ( طول ما أنت ملتزم ضريبيا هيكون شغلك علي أوسع نطاق) .

وقالت " الدكتوره رشا الكومي" أحد ممولي كبار مهن حرة " إن بداية تعاملي مع الضرائب كان منذ عام 2014 ولكن ما لمسته هذا العام في مصلحة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة وتسهيل إجراءات كان شئ مشرف حيث أن تجربتي اليوم استغرقت دقائق معدودة مقابل ساعات في الماضى، وأدعو جميع زملائي من الأطباء أن يتوجهوا دون تفكير إلى مأمورياتهم الضريبية لإنجاز أعمالهم بكل سهوله ويسر.

وأشاد " المحاسب محسن عبدالعزيز وكيل أحد ممولي مركز كبار المهن الحرة " بالدور المهني الذي قام به العاملون بمصلحة الضرائب، قائلا جئت اليوم للتسجيل على المنظومة الجديدة واعتماد اقرار ضريبي لأحد عملائي،وأيضا لتغيير ايميلات لبعض الممولين، وكل هذا لم يستغرق سوى 60 دقيقة بفضل التحديث الكبير لمصلحة الضرائب، قائلا وجدت أجهزة حديثة وعاملون مدربون ومكان لائق للاستقبال مما سهل إنجاز مهامى بسرعة.