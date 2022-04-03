محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة بعض العاملين بالمنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة إلي التحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والإنصراف، وذلك لضبط مظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت الخدمية لمتابعة إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجيء على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.