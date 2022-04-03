دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2022

يبحث العديد من المسلمين عن الأدعية طوال شهر رمضان، لترديدها في الأيام المفترجة، كما يبحثون عن أدعية اليوم الثاني من شهر رمضان حيث يوافق اليوم الأحد 3-4-2022، اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

وعن ترديد الأدعية في جميع لحظات هذا الشهر الفضيل، المليء بالخير والبركة والمودة والمحبة، تنشر بوبة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام، دعاء اليوم الثاني من رمضان 2022 وأدعية ثاني أيام رمضان مكتوبة ومستجابة.



دعاء اليوم الثاني من رمضان 2022

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقمتك ووفقني فيه لقراءة أياتك برحمتك ياأرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.



اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

أدعية مستحب ترديدها خلال شهر رمضان

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.



اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.



اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.