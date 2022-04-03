عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الاسبوعية بقيمة  تراوحت بين قرشا إلى ٢ قرشا.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك كلا من الاهلي ومصر  والقاهر، من ١٨.٣٤ جنيه للبيع، و١٨.٢٤ جنيه للشراء   إلى ١٨.٢٣ جنيه للشراء، و١٨.٣٣ جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنوك كلا من التجارى الدولى، والمصرق المتحد، والمصرف العربي الدولي إلى ١٨.١٩ جنيه للشراء، و١٨.٢٩ جنيه للبيع.

وانخفض في بنوك العربي الافريقي والاسكندرية واتش اس بي سي وكريدي اجريكول وقطر الوطني إلى ١٨ ٢٠ جنيه للشراء، و١٨.٣٠ جنيه للبيع.

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