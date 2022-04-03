مياه قنا: متابعة مستمرة لإصلاح الأعطال فور وقوعها طوال رمضان

أكد المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استعدادات الشركة لشهر رمضان المعظم، لتوفير المياه على مدار الساعة للمواطنين، بمختلف مناطق المحافظة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.

وقال "عرفة"، إن الشركة في استعداد تام لاستقبال شهر رمضان المبارك، لهذا العام، من خلال رفع حالة درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن على مدار ال24 ساعة، فضلا عن التنسيق والتواصل مع غرف عمليات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وغرفة عمليات المحافظة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وإصلاح أي أعطال ترد إلى الخط الساخن.

وأكد "عرفة"، على المتابعة المستمرة لتشغيل محطات المياه، لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالعمل على توفير المياه لكافة المناطق، وبشكل دائم، وإصلاح الأعطال فور وقوعها، خاصة في شهر رمضان المبارك.