تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
Advertisements

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.


ويستعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.


الأهلي.. 28 نقطة.
بيراميدز.. 26 نقطة.
الزمالك.. 25 نقطة.
سموحة.. 23 نقطة.
فيوتشر إف سي.. 19 نقطة.
البنك الأهلي.. 18 نقطة.
فاركو.. 17 نقطة.
المصري.. 16 نقطة.
إنبي.. 15 نقطة.
سيراميكا كليوباترا.. 14 نقطة.
الاتحاد.. 14 نقطة.
الجونة.. 14 نقطة.
طلائع الجيش.. 14 نقطة.
غزل المحلة.. 13 نقاط.
المقاولون العرب.. 11 نقاط.
إيسترن كومباني.. 10 نقاط.
مصر المقاصة.. 9 نقاط.
الإسماعيلي.. 8 نقاط.
 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تصريح عاجل من رئيس الوزراء بشأن تنظيم الأعلام

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك

نجم الترجي يوافق على الانضمام للأهلي بهذه الشروط.. طالع التفاصيل

خاص - الأهلي يحصل على توقيع مهاجم جديد

الاختيار 3.. أول تعليق برلماني على تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس السيسي

ليفاندوفسكي يحسم موقفه من اللعب في برشلونة

عمرو خالد: 3 رسائل ربانية تنجيك من التخبط في ظلمات الحياة

ساوثجيت يقترح إجراء تعديلات على نظام اختيار قوائم المنتخبات في كأس العالم