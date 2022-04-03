تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأحد 03/أبريل/2022 - 01:04 م 4/3/2022 1:04:17 PM

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.



الأهلي.. 28 نقطة.

بيراميدز.. 26 نقطة.

الزمالك.. 25 نقطة.

سموحة.. 23 نقطة.

فيوتشر إف سي.. 19 نقطة.

البنك الأهلي.. 18 نقطة.

فاركو.. 17 نقطة.

المصري.. 16 نقطة.

إنبي.. 15 نقطة.

سيراميكا كليوباترا.. 14 نقطة.

الاتحاد.. 14 نقطة.

الجونة.. 14 نقطة.

طلائع الجيش.. 14 نقطة.

غزل المحلة.. 13 نقاط.

المقاولون العرب.. 11 نقاط.

إيسترن كومباني.. 10 نقاط.

مصر المقاصة.. 9 نقاط.

الإسماعيلي.. 8 نقاط.

