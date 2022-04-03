96 مليار ريال فائض الحساب الجاري لقطر في 2021



سجل الحساب الجاري لقطر في عام 2021 فائضًا بنحو 95.7 مليار ريال، ما يمثل 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز وقدره 10.9 مليار ريال في عام 2020.

ووفقًا لبيانات ميزان المدفوعات القطري لعام 2021، فقد دعم تحول الحساب الجاري إلى فائض العام الماضي ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 122% على أساس سنوي إلى نحو 220 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض عجز الدخل بنسبة 9% إلى نحو 10 مليار ريال، مقابل ارتفاع عجز الخدمات بنسبة 4.6% إلى نحو 58.2 مليار ريال، وارتفاع عجز التحويلات الجارية إلى 55.7 مليار ريال بدعم من زيادة تحويلات العاملين بنسبة 2.4% إلى 39.5 مليار ريال.