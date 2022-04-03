اتحاد جدة في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يواصل فريق اتحاد جدة التربع على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه هذا الموسم.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة فيما يأتي الهلال في الوصافة برصيد 49 نقطة.

ويعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال أمام الراقي مساء اليوم.

- جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الاتحاد 60 نقطة

2- الهلال 49 نقطة

3- النصر 48 نقطة

4- الشباب 47 نقطة

5- ضمك 42 نقطة

6- الفتح 31 نقطة

7- أبها 31 نقطة

8- الفيحاء 30 نقطة

9- الرائد 29 نقطة

10- الأهلي 28 نقطة

11- الفيصلي 28 نقطة

12- الطائي 27 نقطة

13- التعاون 25 نقطة

14- الاتفاق 24 نقطة

15- الباطن 22 نقطة

16- الحزم 14 نقطة

 

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