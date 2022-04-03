ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار خلال 3 أشهر



ذكرت هيئة قناة السويس المصرية في بيان إن القناة سجلت إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وبلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفينة مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليون و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و600 ألف طن.



