تفاصيل ظهور خيرت الشاطر في الاختيار 3 الحلقة الأولى

الاختيار 3 الحلقة الأولى، تصدر خيرت الشاطر أحد أعمدة جماعة الأخوان "الإرهابية" وعناصرها الخطيرة، اليوم الأحد، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تجسيد النجم خالد الصاوي لدوره في الاختيار 3.

ظهور خيرت الشاطر

وظهر خيرت الشاطر في الاختيار 3 الحلقة الأولى التي حملت اسم "وزير الدفاع" وعرضت على قناة ON، حيث سلط الضوء على فترة حكم الإخوان بدءًا من يوليو 2012.

خيرت الشاطر في الاختيار 3 الحلقة الأولى

وقاد خيرت الشاطر ضمن أحداث الاختيار 3 الحلقة الأولى اجتماعا داخل مكتب الإرشاد، رفقة ومحمود عزت لاختيار وزير الدفاع الجديد، بعد إحالة المشير طنطاوي الذي يجسد دوره النجم أحمد بدير للتقاعد.

خيرت الشاطر يجتمع بالأخوان

ورفض خيرت الشاطر خلال الاجتماع بين قيادات جماعة الإخوان الذي عرض في الاختيار 3 الحلقة الأولى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية، آنذاك في منصب وزير الدفاع.

رأي خيرت الشاطر في السيسي

وقال خيرت الشاطر إن عقليته صعبة "داهية" مستعينا بأكيدا عصام سلطان، واقترح تنفيذ عمليات نوعية ضد أفراد القوات المسلحة من أجل إحداث هزة للإطاحة بالمشير طنطاوي.

خيرت الشاطر يزور مبنى الأمن الوطني

وأجرى خيرت الشاطر خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى زيارة إلى مبنى الأمن الوطني، طلب خلالها من اللواء شبراوى التخلص من بعض الضباط، على رأسهم زكريا يونس الذي يجسد دوره من الاختيار 2 كريم عبد العزيز، في حضور العميد يسرى الذي يجسده محمد رياض.

أسماء طالب خيرت الشاطر بإبعادهم

ورفض اللواء شبراوي خلال أحداث الاختيار 3 الحلقة الأولى تدخل خيرت الشاطر فى عمله، ليخبره الشاطر أن الرئاسة سترسل له ورقة بالأسماء المطلوب إبعادهم.

خيرت الشاطر وأحداث الاختيار 3 الحلقة الأولى

يُذكر أن مسلسل الاختيار 3 إلى ظهر في حلقته الأولى خيرت الشاطر من إخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي"، ويشارك به مجموعة من الفنانين على رأسهم ياسر جلال الذي يجسد دور "السيسي"، إلى جانب كريم عبدالعزيز الذي شارك في الاختيار 2، وخالد الصاوي والنجم القدير أحمد بدير الذي يجسد شخصية المشير محمد حسين طنطاوي.