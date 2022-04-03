اعرف مواعيد البنوك في رمضان 2022

مواعيد البنوك في رمضان، يتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، طوال شهر رمضان المبارك 2022، من أجل إنجاز مهامهم.

مواعيد البنوك في رمضان

وتصدرت مواعيد البنوك في رمضان اليوم الأحد الموافق الثالث من أبريل 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، نتيجة إلى زيادة البحث عنذ ذلك الموضوع.

تعديل مواعيد البنوك في رمضان

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تعديل مواعيد البنوك في رمضان للبنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 38، حيث يبدأ تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأحد.

وترصد بوابة الفجر لروادها الكرام مواعيد البنوك في رمضان خلال السطور التالية:

مواعيد البنوك في رمضان 2022

وكشف "المركزي" عن مواعيد البنوك في رمضان والتي جاءت بنحو 5 ساعات عمل للعاملين و4 للجماهير والعملاء، حيث يبدأ عمل الموظفين في التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الـ2 ظهرا.

مواعيد البنوك في رمضان للجمهور والعملاء

واوضح البنك المركزي أنه بالنسبة للعملاء فإن مواعيد البنوك في رمضان تكون متاحة لهم من التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف بواقع 4 ساعات.

مواعيد البنوك في رمضان اليومية

وغُيرت مواعيد البنوك في رمضان حيث أنها تكون يوميًا لمدة 8 ساعات، تبدأ من الـ8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا، ويستطيع العملاء الذهاب إلى البنوك في الأيام العادية من الـ8:30 وحتى الـ3 عصرا.

مواعيد البنوك في رمضان "البنك الأهلي المصري

وتبدأ مواعيد البنوك في رمضان وعلىرأسها البنك الأهلي المصري من الـ9:30 إلى الـ1:30 ظهرا، وذلك ضمن الحرص على توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

أجازت البنوك في رمضان

ويحصل العاملون في البنوك المصرية على أجازة بواقع يومين هما الجمعة والسبت طوال الشهر المبارك وهي نفس الأيام التي يحصل عليها العاملون في الأيام العادية.