أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعى فى عامين





سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية،أكبر انخفاض أسبوعي فى عامين،حيث خسرت عقود خام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 13%.

وسجلت أسعار النفط، 104.39دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 99.27 دولار للبرميل.

وأكد البيت الأبيض، الخميس أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، لخفض الأسعار فى الأسواق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن 30 دولة قررت الإفراج عن احتياطيات من النفط لمنع ارتفاع الأسعار، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح بايدن، أن 30 دولة ستلجأ إلى احتياطيها النفطى الاستراتيجى. وكانت قناة العربية أفادت فى نبأ عاجل لها، أن روسيا أكدت أن بيانات وكالة الطاقة الدولية بشأن سوق النفط ومستويات الإنتاج متحيزة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أن أوكرانيا أبلغتها أن القوات الروسية التي كانت تسيطر على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية سلمت السيطرة على المحطة لموظفين أوكرانيين، مشيرة إلى أن السلطات الأوكرانية أُبلغت أيضا بأن القوات الروسية حركت قافلتين من القوات نحو بيلاروسيا، بينما غادرت قافلة ثالثة مدينة سلافيوتيش، حيث يعيش العديد من موظفي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وتحركت نحو بيلاروسيا، وفقا لقناة العربية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن روسيا أبلغتهم أنها سلمت السيطرة على محطة تشيرنوبل لموظفين أوكرانيين، وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغتها أنه لا تزال هناك بعض القوات الروسية في موقع محطة تشيرنوبيل النووية، غير أنها تعتقد أن تلك القوات تستعد للمغادرة، يأتي هذا فيما أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية انسحبت من محطة تشيرنوبل، متجهة نحو الحدود البيلاروسية.