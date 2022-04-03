موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والتشكيل

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مباراة برشلونة وإشبيلية
مباراة برشلونة وإشبيلية
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يخوض فريق برشلونة اليوم الأحد الموافق الثالث من أبريل 2022، مواجهة مهمة أمام نظيره إشبيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، على ملعبه "كامب نو".

 

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

 

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مواجهة نارية على وصافة جدول ترتيب "الليجا".

 

استعدادات برشلونة

 

واستبعد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، المهاجم الهولندي لوك دي يونج  بسبب تعرضه للإصابة بكورونا إضافة إلى أنسو فاتي وأومتيتي وسيرجي.

 

ترتيب برشلونة 

 

ويدخل برشلونة مباراة إشبيلية اليوم وهو في المرتبة الرابعة بجدول ترتيسب الدوري الإسباني، برصيد 54 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، إلى أن أنصار تشافي يتبقى لهم مواجهتين.

 

تشكيل برشلونة المتوقع

 

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة مباراته أمام إشبيلية بتشكيل مكون من شتيجن في حراسة المرمى أمامه الرباعي ألفيس وبيكيه وألبا وأراخو، إلى جانب دي يونج وبوسكيتس وبيدري، وفي الهجوم أوباميانج وديمبلي.

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