ضبط 7 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبرفقة قوة من الشرطة حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز.



وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو ثلاجة بيضاء اللون محملة بعدد ( 350 ) كرتونة سمك مجمد مجهول المصدر، زنة الكرتونة الواحدة ( 20 ) كجم، باجمالي كمية مقدارها ( 7 ) طن، وتم تحرير المحضر رقم 4243 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.