دعاء ثاني أيام رمضان وأفضل أدعية الشهر المبارك "مكتوب"

دعاء ثاني أيام رمضان، يعيش المسلمون في كل بقاع الأرض، حالة من الفرحة والسعادة، بحلول شهر رمضان المبارك 2022، حيث تتزين المساجد بالمصلين وتعلوا التكبيرات في الـ5 صلوات والتراويح.

دعاء ثاني أيام رمضان الثالث من أبريل 2022

ويبحث الكثيرون عن دعاء ثاني أيام رمضان وأفضل الأدعية التي يمكن ترديدها طوال هذا الشهر الكري، من أجل اغتنام الأجر على العبادة والطاعة التي قد تخرجك من الظلمات إلى النور وتهدي قلبك.

دعاء ثاني أيام رمضان "مكتوب"

ويعد الدعاء الذي نحن بصدد رصد دعاء ثاني أيام رمضان الآن، بمثابة سلاح قوي في يد المؤمن وله الكثير من الفضل، مصداقا لقول النبي "ص": "ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم".

ونرصد لمتابعي وقراء بوابة الفجر دعاء ثاني أيام رمضان وأفضل الأدعية التي يفضل ترديدها في السطور التالية:

دعاء ثاني أيام رمضان

اللهم أعني على صيامه وقيامه وجنبني آثامه وهفواته.

وتوجد العديد من الأدعية الأخرى التي قد تكون مناسبة لـ دعاء ثاني أيام رمضان ومنها:

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اَللّهُمَّ اَذِقني فيه رمضان حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.