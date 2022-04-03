مواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة والقنوات الناقلة

مسلسل رانيا وسكينة، انطلق الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022، بالعديد من الأعمال الدرامية التي نال بعضها إعجاب مئات الآلاف من الجمهور المصري والعالم العربي.

تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة

وتساءل الكثيرون عن كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة والقنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته روبي والفنانة مي عمر.

القنوات الناقلة لمسلسل رانيا وسكينة

ويعرض مسلسل رانيا وسكينة عبر مجموعة قنوات إم بي سي مصرMBC والذي يأتي في قالب كوميدي تدور أحداثه في صراع يومي غير تقليدي يجمع الكثير من الكواليس الشيقة.

أحداث مسلسل رانيا وسكينة

وتدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة بين رانيا الفتاة الأرستقراطية التي يتهمها الأهل بالجنون، وتلتقي بـ "سكينة" وهي فتاة فقيرة مكافحة هاربة من الحكومة، ويبدآن معا رحلة البحث عن البراءة.

مواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة

يُعرض مسلسل رانيا وسكينة يوميا طوال شهر رمضان عبرMBC مصر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويُعاد في الـ4:30 عصرًا، والـ12 بعد منتصف اليلل غبر MBC مصر2.

ملعومات عن مسلسل رانيا وسكينة

يذكر أن مسلسل رانيا وسكينة عمل درامي كوميدي اجتماعي من بطولة المطربة روبي والفنانة القديرة ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.