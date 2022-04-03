مواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة والقنوات الناقلة

منوعات
مسلسل رانيا وسكينة
مسلسل رانيا وسكينة
Advertisements

مسلسل رانيا وسكينة، انطلق الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022، بالعديد من الأعمال الدرامية التي نال بعضها إعجاب مئات الآلاف من الجمهور المصري والعالم العربي.

 

تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة

 

 وتساءل الكثيرون عن كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة والقنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته روبي والفنانة مي عمر.

 

القنوات الناقلة لمسلسل رانيا وسكينة

 

ويعرض مسلسل رانيا وسكينة عبر مجموعة قنوات إم بي سي مصرMBC  والذي يأتي في قالب كوميدي تدور أحداثه في صراع يومي غير تقليدي يجمع الكثير من الكواليس الشيقة.

 

أحداث مسلسل رانيا وسكينة

 

وتدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة بين رانيا الفتاة الأرستقراطية التي يتهمها الأهل بالجنون، وتلتقي بـ "سكينة" وهي فتاة فقيرة مكافحة هاربة من الحكومة، ويبدآن معا رحلة البحث عن البراءة.

 

مواعيد عرض مسلسل رانيا وسكينة

 

 يُعرض مسلسل رانيا وسكينة يوميا طوال شهر رمضان عبرMBC  مصر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويُعاد في الـ4:30 عصرًا، والـ12 بعد منتصف اليلل غبر  MBC  مصر2.

 

ملعومات عن مسلسل رانيا وسكينة

 

يذكر أن مسلسل رانيا وسكينة عمل درامي كوميدي اجتماعي من بطولة المطربة روبي والفنانة القديرة ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

 

مسلسل رانيا وسكينة موعد مسلسل رانيا وسكينة موعد عرض مسلسل رانيا وسكينة موعد مسلسل رانيا وسكينة والقنوات إعادة مسلسل رانيا وسكينة نفاصيل مسلسل رانيا وسكينة
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تصريح عاجل من رئيس الوزراء بشأن تنظيم الأعلام

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك

نجم الترجي يوافق على الانضمام للأهلي بهذه الشروط.. طالع التفاصيل

خاص - الأهلي يحصل على توقيع مهاجم جديد

الاختيار 3.. أول تعليق برلماني على تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس السيسي

ليفاندوفسكي يحسم موقفه من اللعب في برشلونة

موقف فرايبورج من شكوى بايرن ميونخ بعد المشاركة بـ12 لاعبا

موسيماني يحسم الجدل حول ضم عنصر مصري لجهازه المعاون