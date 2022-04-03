وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جاريث بايلي Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



أشاد الوزير، في بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.



وقدم "توفيق" عرضًا حول أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك ملامح جهود إعادة الهيكلة والإصلاح في النواحي الإدارية والفنية والمالية، مؤكدًا تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.



كما عرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات متنوعة منها المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وصناعة مكونات المركبات الكهربائية وتطوير البطاريات ونظم التحكم، بالإضافة مشروع تصنيع الأمونيا الخضراء في شركات الأسمدة التابعة، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتضمن العرض فرصًا متعددة للاستثمار من بينها الفنادق والمركبات الكهربائية والغزل والنسيج.



وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 " بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.



من جانبه، أعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر والتطور الذي تشهدهع العديد من القطاعات، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.