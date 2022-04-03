ميناء دمياط يتداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة



شهد ميناء دمياط، تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4012 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و396 طنا، تشمل 16398 طن فوسفات، و984 طن نترات امونيوم، و162 طن بصل، و2852 طن رمل، مؤكدا أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و361 طنا، تشمل 11672 طن حديد، و5794 طن خردة، و3902 طن زيت طعام، و7500 طن قمح، و10027 طن فول، و784 طن خشب زان، و3639 رأس ماشية بإجمالي وزن 2682 طنا.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 802 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا والهند وسلوفينيا وهونج كونج وإسبانيا وألمانيا ومالطا، مشيرا إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 493 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 103 آلاف و690 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 122 ألفا و521 طنا، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 50 حاوية (20 قدما) وكان قادما من الإسكندرية.

